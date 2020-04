Totti al Faina: Mio figlio alla Lazio? Ci penserei” (Di giovedì 23 aprile 2020) Il derby si gioca su Instagram, anche se a distanza e su due livelli completamenti diversi. Da una parte Francesco Totti, leggenda e capitano della Roma, dall’altra Damiano Er Faina, influencer e noto tifoso laziale. I due, aldilà della rivalità sportiva, sono diventati amici nel corso degli anni e oggi hanno deciso di condividere una diretta Instagram. Tanti, tantissimi, i temi toccati. Dalla Roma, i derby, la Nazionale, il paddle. L’ex capitano giallorosso si è raccontato a cuore aperto, senza barriere. E ha rivelato anche alcuni aneddoti interessanti, come il suo addio alla Roma: “Pallotta non me lo ha nemmeno detto di persona, me lo ha mandato a dire. Mi è crollato il mondo addosso. Ti dico la verità, un altro anno lo avrei fatto”. “Cristian alla Lazio? Ci penserei” Il discorso si è poi spostato sul figlio ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 aprile 2020) Il derby si gioca su Instagram, anche se a distanza e su due livelli completamenti diversi. Da una parte Francesco, leggenda e capitano della Roma, dall’altra Damiano Er, influencer e noto tifoso laziale. I due, aldilà della rivalità sportiva, sono diventati amici nel corso degli anni e oggi hanno deciso di condividere una diretta Instagram. Tanti, tantissimi, i temi toccati. DRoma, i derby, la Nazionale, il paddle. L’ex capitano giallorosso si è raccontato a cuore aperto, senza barriere. E ha rivelato anche alcuni aneddoti interessanti, come il suo addioRoma: “Pallotta non me lo ha nemmeno detto di persona, me lo ha mandato a dire. Mi è crollato il mondo addosso. Ti dico la verità, un altro anno lo avrei fatto”. “Cristian? Ci penserei” Il discorso si è poi spostato sul...

