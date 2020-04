Rapinatore scappa in moto con un Van-Gogh sotto braccio – VIDEO

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 23 aprile 2020) Una serie televisiva poliziesca olandese, chiamata “Opsporing Verzocht”, ha trasmesso le riprese della rapina al Singer Laren Museum di Laren, una città appena ad est di Amsterdam. Il furto ha interessato il famoso dipinto di Van“Il giardino della canonica a Nuenen in primavera”, il quale è stato rubato il mese scorso, mentre era in prestito dal Groninger Museum – in occasione del compleanno di Van– più di due settimane dopo la chiusura del museo dovuta alle norme di sicurezza per il Covid-19. Ilmostra un uomo che arriva al museo, da solo, su quella che sembra unacicletta. Il filmato, tra l’altro, mostra ilmentre sfonda due porte a vetri usando un grosso martello. La polizia ha tenuto riservati atri filmati inerenti al furto, per proteggere lo svolgimento delle indagini Il direttore ...