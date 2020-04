Michael De Giorgio lascia la fidanzata dopo l’attacco a Lara Zorzetto: ecco tutti i dettagli (Di giovedì 23 aprile 2020) La fidanzata di Michael De Giorgio ha attaccato pesantemente Lara Zorzetto sui social. Lui ha deciso di lasciarla. ecco tutti i dettagli La fidanzata di Michael De Giorgio attacca Lara Zorzetto In queste ore non si fa che parlare d’altro sui social e sui siti di gossip. Vi ricordate i due ex protagonisti di Temptation Island Lara Zorzetto e Michael De Giorgio? Durante il programma le cose tra loro si sono messe molto male e, inevitabilmente, al falò di confronto con Filippo Bisciglia, si sono lasciati. Entrambi hanno voltato pagina, soprattutto Lara che adesso è incinta del nuovo compagno Mattia Monaci. La gravidanza è stata inaspettata anche perché stanno insieme da pochi mesi, ma la coppia è davvero molto felice. Pochi giorni fa, poi, hanno annunciato di aspettare un maschietto. Tuttavia, la nuova fidanzata di Michael De Giorgio ha sferrato un ... Leggi su kontrokultura Temptation Island - Michael De Giorgio lascia la fidanzata : “Allibito”

