Merkel: in gioco c’è la tenuta dell’Europa (Di giovedì 23 aprile 2020) Angela Merkel è stata chiarissima: in queste ore, chiamata ancora una volta ad esprimersi in merito alla crisi profonda che è derivata dalla pandemia da coronavirus ha ammesso: “in gioco c’è la tenuta dell’Europa”. Secondo la numero uno della politica tedesca il ‘Coronavirus è la prova più grande da seconda guerra mondiale’. Merkel: coronavirus prova più grande da seconda guerra mondiale “Viviamo tempi straordinari”, ha detto la Merkel, in considerazione del fatto che siamo di fronte alla “più grande prova” dalla seconda guerra mondiale e dunque “in gioco c’è la tenuta dell’Europa”. Sono parole autorevoli, e che lasciano presagire alcuni indizi abbastanza corposi circa le linee strategiche e istituzionali che la sua Germania ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 aprile 2020) Angelaè stata chiarissima: in queste ore, chiamata ancora una volta ad esprimersi in merito alla crisi profonda che è derivata dalla pandemia da coronavirus ha ammesso: “inc’è ladell’Europa”. Secondo la numero uno della politica tedesca il ‘Coronavirus è la prova più grande da seconda guerra mondiale’.: coronavirus prova più grande da seconda guerra mondiale “Viviamo tempi straordinari”, ha detto la, in considerazione del fatto che siamo di fronte alla “più grande prova” dalla seconda guerra mondiale e dunque “inc’è ladell’Europa”. Sono parole autorevoli, e che lasciano presagire alcuni indizi abbastanza corposi circa le linee strategiche e istituzionali che la sua Germania ...

