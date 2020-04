Il lockdown mette in crisi il modello economico tedesco (Di giovedì 23 aprile 2020) Molti osservatori sostengono che la crisi globale legata alla diffusione del coronavirus stia in realtà accentuando tendenze già in atto ben prima dell’esplosione della pandemia. Equilibri geopolitici e modelli economici che sembravano seguire trasformazioni lente nel lunghissimo periodo, sono ora invece messi sotto pressione da una situazione d’emergenza continua. Come scritto in un recente articolo di InsideOver, la geopolitica ai tempi del coronavirus sta seguendo in maniera accelerata le tendenze precedenti: un accentuato isolamento americano, un espansionismo cinese d’azzardo, la crisi sistemica europea e la Russia pronta a esercitare il ruolo di potenza mediatrice nel nuovo ordine multipolare. In questo nuovo assetto mondiale che si cristallizzerà al termine della crisi, anche i modelli economici ritenuti insuperabili dovranno fare i conti ... Leggi su it.insideover Coronavirus - New York e Regno Unito prolungano il lockdown. In Brasile si dimette il ministro della Sanità

La diretta di oggi del governatore Luca Zaia. Ecco cosa ha detto il presidente veneto oggi, 23 aprile, su Facebook. Sul Gazzettino.it gli aggiornamenti sulle misure della Regione per ...

L'associazione stima quindi che l'attuale collasso del 90% nel traffico aereo mette a rischio circa 6,7 milioni di posti di lavoro (dai 5,6 ... Le cose stanno migliorando grazie a questo lockdown che ...

