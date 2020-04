borghi_claudio : Ci sono momenti, nella storia della Repubblica, dove ribadire che una parte del Popolo non era disposta a farsi umi… - luigidimaio : In aiuto alle nostre forze bianche sono arrivati dall’estero oltre 330 medici e infermieri e ospedali da campo in g… - zaiapresidente : ?? GRAZIE a tutti i Veneti che hanno capito il significato delle restrizioni e le hanno rispettate in queste settima… - blackbloc1312 : RT @Vatenerazzurro1: «Grazie per il Covid che tutti i giorni ci porti in casa. Ricordati che ci sono anziani e bambini.Grazie» Questo il te… - joevinegar : RT @ebobferraris: “Non è questione di essere a favore o contro la app oppure a favore o contro la privacy”. Trasparenza, opensource, minimi… -

Ultime Notizie dalla rete : Grazie tutti Grazie a tutti voi che lavorate per noi L'Eco di Bergamo Disegnello: «Curva Nord unica per stile. Mentre dipingevo Fabrizio ho pianto» – ESCLUSIVA

Oggi in esclusiva abbiamo parlato con l’ideatore delle meravigliose coreografie che hanno reso la Curva Nord la più bella fra tutte La Lazio quest’anno ha realizzato una delle migliori stagioni di ...

Grazie a tutti voi che lavorate per noi

La prof. Sonia Calvi, insegnante di arte e immagine dell’ IC di Mozzanica, ha chiesto ai suoi alunni di realizzare t-shirt «per dimostrare gratitudine ai medici e infermieri, a tutto il personale ...

Oggi in esclusiva abbiamo parlato con l’ideatore delle meravigliose coreografie che hanno reso la Curva Nord la più bella fra tutte La Lazio quest’anno ha realizzato una delle migliori stagioni di ...La prof. Sonia Calvi, insegnante di arte e immagine dell’ IC di Mozzanica, ha chiesto ai suoi alunni di realizzare t-shirt «per dimostrare gratitudine ai medici e infermieri, a tutto il personale ...