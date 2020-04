Coronavirus, lo pneumologo dell’ospedale Sacco ne è certo: “L’epidemia tornerà, ma la seconda ondata sarà minore della prima” (Di giovedì 23 aprile 2020) Quando accadrà (in estate? In autunno?) non è certo, ma lo pneumologo Pierachille Santus non ha dubbi: “L’epidemia da Coronavirus tornerà, anche se probabilmente la seconda ondata sarà minore della prima, non solo per i numeri, ma anche con malati meno gravi e polmoniti più leggere“. Il medico dell’ospedale Sacco di Milano ha spiegato in un’intervista a La Stampa che i dati sono già attuali: ora infatti, “grazie al distanziamento sociale, il virus ha perso aggressività e le polmoniti sono monolaterali, ma questo non deve farci abbassare la guardia: senza dimenticare gli altri malati, i più minacciati saranno sempre gli anziani“.L'articolo Coronavirus, lo pneumologo dell’ospedale Sacco ne è certo: “L’epidemia tornerà, ma la seconda ondata sarà ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - lo pneumologo cinese : “Attenzione agli asintomatici”

Coronavirus - lo pneumologo cinese non ha dubbi : "La pandemia sarà sotto controllo entro la fine di aprile - l'attività del virus diminuirà col caldo"

Esula da competenze Protezione Civile" La conferenza stampa della Protezione civile per fare il punto sull'emergenza coronavirus con il capo del dipartimento Angelo Borrelli e Luca Richeldi, ...

In uno studio condotto su 7.000 pazienti di Covid-19 negli Stati Uniti, soltanto l’1,3% sono fumatori, una percentuale 10 volte inferiore al tasso di fumatori, come spiega a BFM TV Bertrand ...

