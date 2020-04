Coronavirus, Gianni Rezza fa chiarezza sulle riaperture a Maggio: “Non si può tenere un Paese in lockdown per 2-3 mesi” (Di giovedì 23 aprile 2020) Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. Sulla situazione della lotta al Covid 19 – “In Italia stiamo meglio rispetto a uno o due mesi fa. Il numero di casi scende, diminuisce l’afferenza agli ospedali e la congestione delle terapie intensive. Resta ancora piuttosto alto purtroppo il numero dei decessi. Le cose stanno migliorando grazie a questo lockdown che è stato dichiarato l’undici marzo e che sta dando i suoi frutti“. Sulla fase due – “Certe decisioni di aperture spettano alla politica, non si può tenere un Paese in ... Leggi su meteoweb.eu Gianni Sperti/ "Coronavirus? Non è facile. A Uomini e Donne cerco di dare leggerezza"

LUIS SEPULVEDA MORTO PER CORONAVIRUS/ Boero "Personaggio alla Gianni Rodari - mitico" (Di giovedì 23 aprile 2020) Giovanni, direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. Sulla situazione della lotta al Covid 19 – “In Italia stiamo meglio rispetto a uno o due mesi fa. Il numero di casi scende, diminuisce l’afferenza agli ospedali e la congestione delle terapie intensive. Resta ancora piuttosto alto purtroppo il numero dei decessi. Le cose stanno migliorando grazie a questo lockdown che è stato dichiarato l’undici marzo e che sta dando i suoi frutti“. Sulla fase due – “Certe decisioni di aperture spettano alla politica, non si puòun Paese in ...

Petilia Policastro, giovedì 23 Aprile 2020. È stato consegnato ieri presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone un ecografo doppler di ultima generazione che servirà per la tenda triage Covid 19.

