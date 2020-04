Continua la protesta contro Vittorio Feltri | Libero non in vendita in alcune edicole

Leggi su newnotizie

(Di giovedì 23 aprile 2020) La levata di scudi. Così, dopo la edicolante calabrese che ha deciso di non mettere più ine dopo il post di Marina La Rosail direttore editoriale del giornale, anche in diversein Campania il quotidiano non è più in. “Essendo meridionali inferiori non siamo … L'articololanon ininnapoletane NewNotizie.it.