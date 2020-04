(Di giovedì 23 aprile 2020) Lepotrebbero essere la prima gara dopo lo stop per l’emergenza sanitaria. La televisione belga RTBF ha pubblicato unadeldella stagione 2020 che l’UCI avrebbe inviato a tutte le squadre. Si dovrebbere l’1 Agosto con la corsa italiana, seguita dalla Milano-San Remo (8 Agosto) e poi dal Giro del Delfinato. La partenza del Tour de France è stata confermata per il 29 Agosto e nel weekend precedente si terranno i Campionati Nazionali. Sarà, invece, un Autunno di fuoco con il Giro d’Italia previsto dal 3 al 25 Ottobre e nel mezzo della Corsa Rosa si terranno anche tutte le grandi Classiche del Nord. Mondiali in programma dal 20 al 27 Settembre, mentre la Vuelta, con partenza 1 Novembre, dovrebbe essere l’ultima gara dell’anno. IL POSSIBILE2020 DEL1 Agosto:...

OA_Sport : Ciclismo: dal Belgio una bozza del nuovo calendario. Si comincia con le Strade Bianche. Autunno con Giro e classiche - InbiciMagazine : Secondo la ministra dello sport francese, il @LeTour potrebbe essere cancellato dal calendario, a meno che non si… - emmegipress : [#Ciclismo] Davide Cassani si augura ripresa attività sportiva individuale dal 4 #Maggio - UISPciclismo : Aggiornamenti dal Bike Trial Modifiche di calendario - waltersantillo : RT @GastoneNencini: -

Si dovrebbe cominciare l’1 Agosto con la corsa italiana, seguita dalla Milano-San Remo (8 Agosto) e poi dal Giro del Delfinato. La partenza del Tour de France è stata confermata per il 29 Agosto e nel ...L'ex velocista oggi settantenne, trionfatore nella Milano-Sanremo del 1980 in volata su due fuoriclasse come Giuseppe Saronni e Jan Raas, aveva contratto il Covid-19 ed era stato in pericolo di vita, ...