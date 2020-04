Cassano su Tiki Taka: “Mi hanno detto ‘Non devi più venire’. Mandato via senza motivo” (Di giovedì 23 aprile 2020) Antonio Cassano ritorna a parlare della clamorosa esclusione dal salotto sportivo di una delle trasmissioni di punta del calcio catodico, Tiki Taka: "Un giorno mi chiamarono e mi dissero che non mi dovevo presentare più, poi nulla. A distanza di 5 mesi non ho ancora una spiegazione. Quando mi cacciavano dalle squadre c'era sempre un motivo: mandavo a c... tutti e buonanotte!" Leggi su fanpage Cassano fuori da Tiki Taka. Parla Fantantonio : amaro - cosa è accaduto (Di giovedì 23 aprile 2020) Antonioritorna a parlare della clamorosa esclusione dal salotto sportivo di una delle trasmissioni di punta del calcio catodico,: "Un giorno mi chiamarono e mi dissero che non mi dovevo presentare più, poi nulla. A distanza di 5 mesi non ho ancora una spiegazione. Quando mi cacciavano dalle squadre c'era sempre un motivo: mandavo a c... tutti e buonanotte!"

