Calciomercato Torino, l’ok di Bonaventura per un trasferimento in granata (Di giovedì 23 aprile 2020) Calciomercato Torino, l’ok di Bonaventura per un trasferimento in granata. La dirigenza incontrerà Raiola nelle prossime settimane Giacomo Bonaventura è sempre più lontano dal Milan e avrebbe già dato l’ok per un eventuale trasferimento al Torino, come si legge sull’edizione in edicola oggi di Tuttosport. A quanto pare il giocatore avrebbe dato il via libera al suo agente Mino Raiola: appena ci saranno le condizioni si tratterà in vista della prossima stagione. Il centrocampista in scadenza non rinnoverà con il club rossonero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Choupo-Moting al Torino?/ Calciomercato - possibile colpo internazionale a zero

Calciomercato Torino - idea Bonaventura. Rispunta Younes

Calciomercato : “Benzema in coppia con Cristiano Ronaldo”. Il Torino prova il colpo grosso - i nomi per la Roma (Di giovedì 23 aprile 2020), l’ok diper unin. La dirigenza incontrerà Raiola nelle prossime settimane Giacomoè sempre più lontano dal Milan e avrebbe già dato l’ok per un eventualeal, come si legge sull’edizione in edicola oggi di Tuttosport. A quanto pare il giocatore avrebbe dato il via libera al suo agente Mino Raiola: appena ci saranno le condizioni si tratterà in vista della prossima stagione. Il centrocampista in scadenza non rinnoverà con il club rossonero. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Milan: Raiola parla col Torino per Bonaventura e Izzo: Giacomo Bonaventura è in cima alla lista dei desideri del...… - Fantacalcio : Juventus: Sarri vuole Jorginho anche a Torino - toropuntoit : #Calciomercato | Da #Pinamonti a #Scamacca, i nomi per il nuovo attacco #Toro - sportli26181512 : Zaza via dal Torino per... l'Europeo: Tra coloro che con ogni probabilità lasceranno il Torino la...… - sportli26181512 : Torino: l'Athletic Bilbao insiste per Berenguer: L'Atheltic Bilbao continua a seguire con grande attenzione...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Zaza via dal Torino per... l'Europeo Calciomercato.com Piazza Affari: pioggia di acquisti su Danieli

(Teleborsa) - Ottima performance per la multinazionale friulana, che scambia in rialzo del 2,53%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Danieli ...

Piazza Affari: al centro degli acquisti Mutuionline

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mutuionline evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto ...

(Teleborsa) - Ottima performance per la multinazionale friulana, che scambia in rialzo del 2,53%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Danieli ...A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mutuionline evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto ...