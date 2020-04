Calciomercato Napoli, l’agente di Ciro Immobile non esclude l’addio alla Lazio (Di giovedì 23 aprile 2020) Il Napoli e Ciro Immobile. Una storia d’amore quasi impossibile. Non perché Aurelio De Laurentiis non gradisca giocatori napoletani alla propria corte, ma perché ormai il bomber della Nazionale ha acquisito un valore fuori mercato per tante squadre. L’attaccante della Lazio sarebbe un bell’obiettivo per la prossima stagione, ma rappresenterebbe pure un piccolo fallimento per una società che 3 anni fa l’aveva ignorato quando poteva prenderlo davvero per poco. A parlare della situazione nelle ultime ore è stato uno degli agenti di Ciro Immobile, Marco Sommella, ai microfoni di Tuttomercatoweb. “In passato Ciro ha fatto delle scelte e non ha mai anteposto l’aspetto economico. Ha sempre preferito andare dove si è sentito stimato, amato, apprezzato. Anche a costo di rimetterci. Se oggi è diventato quello che ... Leggi su calciomercato.napoli Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz potrebbe rimanere : sgradite le mosse del Real Madrid

Il. Una storia d'amore quasi impossibile. Non perché Aurelio De Laurentiis non gradisca giocatori napoletanipropria corte, ma perché ormai il bomber della Nazionale ha acquisito un valore fuori mercato per tante squadre. L'attaccante dellasarebbe un bell'obiettivo per la prossima stagione, ma rappresenterebbe pure un piccolo fallimento per una società che 3 anni fa l'aveva ignorato quando poteva prenderlo davvero per poco. A parlare della situazione nelle ultime ore è stato uno degli agenti di, Marco Sommella, ai microfoni di Tuttomercatoweb. "In passatoha fatto delle scelte e non ha mai anteposto l'aspetto economico. Ha sempre preferito andare dove si è sentito stimato, amato, apprezzato. Anche a costo di rimetterci. Se oggi è diventato quello che ...

