Brasile | troppe vittime | pronte le fosse comuni per i morti “La situazione è al collasso”

Brasile. Nel cimitero di San Paolo, il più importante della metropoli, sono state scavate centinaia di fosse per far fronte all'aumento dei morti. Stessa situazione a Manaus, capitale dell'Amazzonia, dove il numero di sepolture giornaliere è più che raddoppiato a causa dell'emergenza Coronavirus. Come già accaduto negli Stati Uniti, anche in Brasile le autorità stanno scavando fosse comuni per far fronte all'aumento di decessi per l'epidemia di coronavirus. Una misura a cui hanno fatto ricorso le autorità di San Paolo. Bruno Covas, sindaco della città più grande e popolosa del Brasile, ha confermato che nel cimitero di Vila Formosa, il più importante della metropoli, sono state scavate centinaia di fosse. "La questione della sepoltura è una sfida, vogliamo essere preparati in modo ...

Brasile: troppe vittime Covid-19, fosse comuni in Amazzonia

Come già accaduto negli Stati Uniti, anche in Brasile le autorità stanno scavando fosse comuni per far fronte all'aumento di decessi per l'epidemia di coronavirus. Una misura a cui hanno fatto ricorso ...

Come già accaduto negli Stati Uniti, anche in Brasile le autorità stanno scavando fosse comuni per far fronte all'aumento di decessi per l'epidemia di coronavirus. Una misura a cui hanno fatto ricorso ...La malattia è arrivata anche in quel luogo del Brasile, peraltro, come spiega Sara Gandolfi in un altro servizio sul ... è figlio di un Marine ed è sempre stato appassionato di armi Non stanno troppo ...