(Di mercoledì 22 aprile 2020) A due settimane dalla fine del 'Grande Fratello Vip 4', non accenna a placarsi la polemica a distanza tra. Nelle scorse ore, l'ex calciatore ha rilasciato una lunga intervista a 'Nuovo Tv' attaccando nuovamente l'ex compagno di avventura per l'atteggiamento ostile nei suoi confronti dopo l'eliminazione dalla casa:: "le sue" 22 aprile 2020 13:52.

gossipblogit : Sossio Aruta: 'Antonio Zequila? Voglio le sue scuse' -

Ultime Notizie dalla rete : Sossio Aruta

Ma di chi stiamo parlando? A voler prendere parte alla trasmissione è niente che meno che Sossio Aruta, che intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha raccontato il suo sogno. Queste le sue ...Le parole di iorgi su Clizia Incorvaia. Nell'ultima puntata di Pomeriggio 5, andata in onda ieri martedì 21 aprile 2020, è tornata in studio Eleonora per parlare della ...