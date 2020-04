Sanremo 2021, Jovanotti ci sarà? Parla lui: "Vedremo, ancora non sappiamo neppure se si farà" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sanremo 2021 è già un argomento caldo, nonostante tutto. Tutta colpa (o merito) delle ultime dichiarazioni di Amadeus e Fiorello, che fanno pensare a un bis sempre più vicino alla realtà. Ora il dubbio riguarda Jovanotti: stavolta ci sarà anche lui? Durante la video-conferenza stampa di presentazione del docu-trip Non voglio cambiare pianeta, disponibile su RaiPlay dal 24 aprile, il cantautore ha detto la sua:“Vi è già partita la fissazione, ma siamo ad aprile. ancora non sappiamo dove saremo noi, non sappiamo neanche se ci sarà Sanremo. Sono un amico storico di Ama e di Fiore, abbiamo iniziato insieme. La Radio Deejay di quegli anni lì è stata una cosa meravigliosa, è una cosa che ci terrà legati per sempre. Lì dentro c'era gente che poi ha fatto una carriera. C'è una cosa che io ... Leggi su blogo Fiorello : “Torno a Sanremo 2021 per svelare le misure di Amadeus”

Jovanotti : “I concerti vivono di assembramenti - si faranno forse nella “fase 4” : un futuro in streaming non mi consola. Sanremo 2021 con Fiore e Ama? Siamo ad aprile - ma…”

Fiorello verso Sanremo 2021 ma avverte Amadeus : “Svelerò le tue misure sul palco” (Di mercoledì 22 aprile 2020)è già un argomento caldo, nonostante tutto. Tutta colpa (o merito) delle ultime dichiarazioni di Amadeus e Fiorello, che fanno pensare a un bis sempre più vicino alla realtà. Ora il dubbio riguarda: stavolta ci; anche lui? Durante la video-conferenza stampa di presentazione del docu-trip Non voglio cambiare pianeta, disponibile su RaiPlay dal 24 aprile, il cantautore ha detto la sua:“Vi è già partita la fissazione, ma siamo ad aprile.nondove saremo noi, nonneanche se ci. Sono un amico storico di Ama e di Fiore, abbiamo iniziato insieme. La Radio Deejay di quegli anni lì è stata una cosa meravigliosa, è una cosa che ci terrà legati per sempre. Lì dentro c'era gente che poi ha fatto una carriera. C'è una cosa che io ...

repubblica : RT @RepSpettacoli: Jovanotti e Sanremo: 'Con Fiore e Ama ho fatto il militare ma sul 2021 si vedrà' [aggiornamento delle 16:12] https://t.c… - RepSpettacoli : Jovanotti e Sanremo: 'Con Fiore e Ama ho fatto il militare ma sul 2021 si vedrà' [aggiornamento delle 16:12] - GPasqui : #Sanremo2021, Jovanotti ci sarà? Parla lui: 'Vedremo, ancora non sappiamo neppure se si farà. Lo scorso anno la mia… - NeroniClaudia : Comunque vorrei ricordare a tutte le promesse canore di #smm20 che il Festival di Sanremo è previsto per Febbraio… - Italia_Notizie : Jovanotti: “I concerti vivono di assembramenti, si faranno forse nella “fase 4”: un futuro in streaming non mi cons… -