Quando la Cgil fu ambientalista e propose un parco in Abruzzo (Di mercoledì 22 aprile 2020) Con il suo libro Sindacato, ambiente, sviluppo (Ediesse) Luigi Piccioni offre lo spunto per ripercorrere una vicenda tanto importante, quanto anomala nella storia delle aree naturali protette italiane. Con il sottotitolo «La Cgil Abruzzo, i parchi e le origini della riserva Monte Genzana-Alto Gizio», il libro racconta di come, dal 1979 al 1996, il maggior sindacato italiano, non solo si spese per la nascita di una piccola area protetta a Pettorano sul Gizio (AQ) nel cuore dell’appennino abruzzese, ma si … Continua L'articolo Quando la Cgil fu ambientalista e propose un parco in Abruzzo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 22 aprile 2020) Con il suo libro Sindacato, ambiente, sviluppo (Ediesse) Luigi Piccioni offre lo spunto per ripercorrere una vicenda tanto importante, quanto anomala nella storia delle aree naturali protette italiane. Con il sottotitolo «La, i parchi e le origini della riserva Monte Genzana-Alto Gizio», il libro racconta di come, dal 1979 al 1996, il maggior sindacato italiano, non solo si spese per la nascita di una piccola area protetta a Pettorano sul Gizio (AQ) nel cuore dell’appennino abruzzese, ma si … Continua L'articololafuuninproviene da il manifesto.

StalinismoV : @LeonardoCaciopp @Amos8125 @VotaSpartaco Però quando dici che la CGIL nella sostanza è collaborazionista non stai d… - LeonardoCaciopp : @Amos8125 @StalinismoV Quando io parlo di PD e CGIL, parlo delle persone che ci stanno sotto, non delle istituzioni… - mauropariscgil : La APP Immuni? L'avremo quando saremo immuni! - Luciano06815942 : RT @Luciano06815942: @Teresat14547770 OGGI La 'BELLANOVA' Ad Agoràrai3 ha chiesto maggiori Tutele Igienico sanitarie per i Suoi Africani c… - Luciano06815942 : @Teresat14547770 OGGI La 'BELLANOVA' Ad Agoràrai3 ha chiesto maggiori Tutele Igienico sanitarie per i Suoi African… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando Cgil Edilizia, la Cgil frena sulla “fase due”: “Essenziale ripartire, ma non a scapito della sicurezza” La Stampa Spi Cgil Elba: in tempi di Coronavirus si riscoprano valori dimenticati

Luciano Lunghi della segreteria riflette sulla situazione attuale “Il nostro sindacato Spi Cgil dell'Elba- dice - deve fare un analisi approfondita su ... e ci vuole un maggiore controllo da parte ...

BRINDISI.Oss precario positivo al coronavirus e senza casa, scatta la solidarietà della CGIL

L’operatrice, che viene da fuori regione, è in servizio presso uno dei reparti Covid del nosocomio Brindisino, quando le viene comunicata la positività al Virus ... resta in macchina finché, non ...

Luciano Lunghi della segreteria riflette sulla situazione attuale “Il nostro sindacato Spi Cgil dell'Elba- dice - deve fare un analisi approfondita su ... e ci vuole un maggiore controllo da parte ...L’operatrice, che viene da fuori regione, è in servizio presso uno dei reparti Covid del nosocomio Brindisino, quando le viene comunicata la positività al Virus ... resta in macchina finché, non ...