Nessuno scontro con Fontana | ma De Luca zittisce tutti in tv | “Rompete le righe

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il governatore campano, ospite a ‘Porta a Porta’ con il collega Attilio: “Necessario limitare la mobilità alle regioni di appartenenza per alcune settimane”. “In Campania abbiamo assunto decisioni anche più rigorose perché ha la maggiore densità abitativa d’Italia e nella fascia costiera ha la maggiore densità abitativa d’Europa, siamo ai livelli di Singapore con 1.500 abitanti per chilometro quadrato. Questa è l’unica regione nella quale non si può sbagliare, perché se si sbaglia viene un’ecatombe”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, intervenuto a ‘Porta a Porta’ in un confronto con il governatore della Lombardia Attilioa proposito dell’emergenza coronavirus. “Il rompete lesarebbe un atto di ...