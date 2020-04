L’Inter non gradisce le esternazioni di Lukaku (confuse nelle date) e lo richiama. Lui si scusa (Di mercoledì 22 aprile 2020) L’Inter non ha gradito le esternazioni di Romelo Lukaku. Ieri l’attaccante nerazzurro aveva lanciato, su Instagram, una denuncia clamorosa. A gennaio, aveva detto, dopo il rientro dalle vacanze, 23 calciatori dell’Inter su 25 avevano accusato i sintomi del virus, ma, in assenza di tamponi effettuati, non si sa se si trattasse di contagi oppure no. Tutto un mese prima del primo caso ufficiale di Coronavirus in Italia. La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera scrivono che l’Inter non ha gradito le parole di Lukaku e lo ha richiamato. Ci sarebbero anche delle discrepanze relativamente alle date. Dopo la pausa natalizia, i nerazzurri sono tornati al lavoro il 29 dicembre e hanno disputato la prima partita della ripresa il 6 gennaio a Napoli. In quell’occasione, a parte gli infortunati, non ci furono assenti tra i nerazzurri. La partita contro il ... Leggi su ilnapolista Kakà - il motivo per cui non andò all’Inter e l’impatto con Ancelotti. Le battute di Moggi e il santino a Giggs

