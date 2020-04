L'app Immuni "inutile e tardiva". De Rita del Censis: io non la userò (Di mercoledì 22 aprile 2020) Se neanche il professor Giuseppe De Rita ha intenzione di scaricare l'app Immuni che vuole tracciare gli italiani per evitare nuovi focolai di coronavirus qualche domanda dobbiamo porcela. Il fondatore dell'istituto di statistica Censis è abituato ad avere a che fare con i dati degli italiani, ma l' Leggi su iltempo App volontaria e con il via libera del Parlamento. Continuano le polemiche sull’utilizzo di Immuni per tracciare i contatti sospetti

App Immuni : tutti i nodi da sciogliere

Coronavirus - perché l'app Immuni rischia di essere inutile (Di mercoledì 22 aprile 2020) Se neanche il professor Giuseppe Deha intenzione di scaricare l'appche vuole tracciare gli italiani per evitare nuovi focolai di coronavirus qualche domanda dobbiamo porcela. Il fondatore dell'istituto di statisticaè abituato ad avere a che fare con i dati degli italiani, ma l'

LucaBizzarri : IMMUNI, la app che ci controlla tutti. - NicolaPorro : ?? La app #Immuni non servirà alla nostra salute, ma a sconfiggerci definitivamente come cittadini, individui e uomi… - fabiochiusi : La tragicommedia leghista sulla app Immuni, con Zaia da un lato che vuole una app obbligatoria e chiede di derogare… - iltuzz : RT @DaniloQuintoRM: Si annuncia che chi non scarica l'#APP #Immuni subirà limitazioni negli spostamenti. E' una misura coercitiva e #dittat… - massimosab : Acquisizioni della TV tedesca, i figli nella app immuni e dopo vi scandalizzate dell'appoggio di Silvio a Conte? Co… -

Ultime Notizie dalla rete : app Immuni App Immuni, domande e risposte (e il grosso problema con Apple e Google) Corriere della Sera L'app Immuni "inutile e tardiva". De Rita del Censis: io non la userò

Se neanche il professor Giuseppe De Rita ha intenzione di scaricare l'app Immuni che vuole tracciare gli italiani per evitare nuovi focolai di coronavirus qualche domanda dobbiamo porcela. Il ...

Fase 2, Conte: cinque punti strategici. Riaperture nazionali ed app non obbligatoria

Essenzialmente, il premier ha annunciato che nella fase 2 gli italiani dovranno mantenere rigorose forme di distanziamento sociale e continuare ad utilizzare dpi, almeno finché non si troveranno cure ...

Se neanche il professor Giuseppe De Rita ha intenzione di scaricare l'app Immuni che vuole tracciare gli italiani per evitare nuovi focolai di coronavirus qualche domanda dobbiamo porcela. Il ...Essenzialmente, il premier ha annunciato che nella fase 2 gli italiani dovranno mantenere rigorose forme di distanziamento sociale e continuare ad utilizzare dpi, almeno finché non si troveranno cure ...