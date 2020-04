Il ritorno delle Iene | nel ricordo di Nadia Toffa | “Una parte di noi”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Dopo numerosi rinvii, dovuti all’emergenza Coronavirus, che ha colpito anche un membro della redazione, tornano finalmente Lein tv. Nel raccontare la versione 2.0, l’autore del programma Davide Parenti non ha potuto fare a meno di ricordare, colonna portante dello show, scomparsa lo scorso 13 agosto. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Parenti ha anche delineato le nuove linee del programma. Come prevedibile, infatti, Leè stato costretto ad una serie di revisioni nella struttura del format, dettate dalle nuove norme anti-Covid. IldiLeè finalmente tornato in onda ieri, martedì 21 aprile. Al di là dell’emergenza sanitaria, che ha piegato il mondo intero, già da tempo nella redazionevige il “Nulla sarà più come ...