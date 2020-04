Fase 2 Covid19, Goretti di Jap One: “Ci saranno molti tagli, sopravviverà la qualità” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Intervista all'imprenditore Roberto Goretti, titolare del ristorante di sushi Jap One e del Tender: "Dovremo ridurre i coperti. Ci saranno difficoltà organizzative, perché lavorare in cucina indossando la mascherina, con i vapori e il caldo, non sarà facile. Prezzi più alti? Non è detto, ma più qualità. Aprire in certe condizioni comporterà una forte riduzione della forza lavoro. Lo Stato intervenga prorogando la cassa integrazione". Leggi su fanpage (Di mercoledì 22 aprile 2020) Intervista all'imprenditore Roberto, titolare del ristorante di sushi Jap One e del Tender: "Dovremo ridurre i coperti. Cidifficoltà organizzative, perché lavorare in cucina indossando la mascherina, con i vapori e il caldo, non sarà facile. Prezzi più alti? Non è detto, ma più qualità. Aprire in certe condizioni comporterà una forte riduzione della forza lavoro. Lo Stato intervenga prorogando la cassa integrazione".

