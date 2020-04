Drop, la mascherina made in Ragusa riutilizzabile all’infinito (Di mercoledì 22 aprile 2020) Un dispositivo di protezione riutilizzabile all’infinito e a bassissimo impatto ambientale. Questa è l’idea inseguita – e in fase di realizzazione – da parte di Cappello Group, un’azienda di Ragusa che ha realizzato la mascherina Drop. Si tratta di uno strumento che mantiene la propria funzionalità nel tempo, con la struttura – l’hardware – principale lavabile e sterilizzabile quotidianamente, con il solo cambio del filtro. Un progetto che potrebbe vedere la luce molto presto. L’inizio della produzione, infatti, potrebbe arrivare entro la fine di maggio. Si attendono le certificazioni sanitarie, ma i primi test effettuati all’interno degli stabilimenti siciliani sembrano dare riscontri molto positivi in termini di protezione. LEGGI ANCHE > Un arresto per turbativa d’asta sulle mascherine: «Il ... Leggi su giornalettismo Coronavirus : arriva “Drop” - la mascherina riutilizzabile all’infinito

