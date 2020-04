Dov’eri quando avevo bisogno di te

Leggi su dilei

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Odio i ritardatari. E non mi riferisco a quelli che arrivano mezz’ora dopo l’orario prefissato, non mi pesa aspettare ad un appuntamento, perché non so se te lo ricordi, ma sono una ritardataria cronica. Io odio le persone che se ne rendono conto troppo tardi, quelle che feriscono e poi “ho sbagliato, scusami”. Quelle che tornano improvvisamenteormai le hai dimenticate. Io odio te, che mi hai lasciata sola per così tanto tempo senza mai preoccuparti di me, di noi, di tutto quello che siamo stati. E ora dimmi, dov’eri e con chi eridi te? Perché io non ho dimenticato tutte le notte insonni, le ansie e la paura che ho provatoho pensato che il cuore stesse per esplodere dal petto. Io ti ho aspettata ogni notte. Lasciavo il telefono vicino al cuscino in attesa di una tua chiamata, un solo messaggio. ...