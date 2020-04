Cura Italia: testo invariato, alla Camera con fiducia (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Nessuno degli emendamenti presentati al “Cura Italia” (che stanzia 25 miliardi per fronteggiare la crisi innescata dalla pandemia) in Commissione Bilancio alla Camera è stato approvato: il testo resta quindi quello varato con la fiducia al Senato. Il provvedimento è atteso per oggi, mercoledì 22 aprile in tarda mattinata, in Aula a Montecitorio per il semaforo verde definitivo. Per tutta la giornata di ieri, infatti, si è cercato, senza risultato, di trovare la quadra su un mini-pacchetto di modifiche proposte dal centrodestra, ma alla fine non sono stati trovati punti di convergenza. Ad annunciare la “fumata nera” il Presidente della Commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi. Per la conversione del Cura Italia, dunque, manca solo l’ultimo step: il parere della Camera dei deputati, sul quale il ... Leggi su quifinanza Coronavirus - oltre 107.000 i positivi in Italia. Donna incinta guarita con cura del plasma. Usa - 2.700 morti in 24 ore – DIRETTA

Decreto Cura Italia - diretta voto Camera/ Fiducia Governo : le misure coronavirus

