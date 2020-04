Coronavirus, studio genetico spiega perché colpisce di più gli uomini (Di mercoledì 22 aprile 2020) Rosa Scognamiglio Un studio condotto da una genetista dell'Università di Melbourne individua nella coppia di cromosomi XY possibili spiegazioni dell'elevato numero di decessi negli uomini per Covid-19 Il Coronavirus continua a mietere ogni giorno un numero vertiginoso di vittime contando, alla data del 22 aprile 2020, 169.006 decessi in tutto il mondo dall'inizio dell'epidemia (stima diffusa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità). A farne le spese, sono soprattutto gli uomini che, ad oggi, rappresentano la porzione di popolazione più colpita (61% per il rapporto stilato da Global Health). Tante e svariate le ipotesi formulate dagli scienziati che spiegherebbero la drammatica incidenza del tasso di mortalità sulle persone di genere maschile ma, al momento, non è ancora possibile fornire riscontri chiari e inconfutabili al riguardo. Colpa ... Leggi su ilgiornale Coronavirus : il fumo protegge dal Covid-19? L’ipotesi in uno studio francese

Coronavirus - il dato sui fumatori fa riflettere e potrebbe cambiare lo scenario. Ecco cosa rileva lo studio

Francia - uno studio dimostrerebbe che la nicotina protegge dal coronavirus (Di mercoledì 22 aprile 2020) Rosa Scognamiglio Uncondotto da una genetista dell'Università di Melbourne individua nella coppia di cromosomi XY possibilizioni dell'elevato numero di decessi negliper Covid-19 Ilcontinua a mietere ogni giorno un numero vertiginoso di vittime contando, alla data del 22 aprile 2020, 169.006 decessi in tutto il mondo dall'inizio dell'epidemia (stima diffusa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità). A farne le spese, sono soprattutto gliche, ad oggi, rappresentano la porzione di popolazione più colpita (61% per il rapporto stilato da Global Health). Tante e svariate le ipotesi formulate dagli scienziati che spiegherebbero la drammatica incidenza del tasso di mortalità sulle persone di genere maschile ma, al momento, non è ancora possibile fornire riscontri chiari e inconfutabili al riguardo. Colpa ...

riotta : Nuovo studio cinese prova che #coronavirus in un ristorante si è trasmesso seguendo le correnti d'aria dei condizio… - SkyTG24 : Coronavirus, l’idea di uno studio di architetti: al mare con cupole in bamboo. FOTO - TgrVeneto : La popolazione del comune padovano al centro di un nuovo studio, unico al mondo. Servirà a capire quale direzione p… - balestra_carlo : RT @Agenzia_Ansa: Il #virus #SarsCov2 è attivo anche nelle lacrime dei pazienti positivi. Lo dimostra uno studio pubblicato su Annals of In… - Massimo32397272 : RT @PatriziaRametta: LO DICE LO STUDIO DEL PENTAGONO NON UNO QUALUNQUE IL VACCINO ANTINFLUENZALE AUMENTA IL RISCHIO COVID DEL 36 %. Pentag… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus studio Coronavirus, studio dell’Iss: “Tracce di Sars Cov 2 nelle acque di scarico” Il Fatto Quotidiano Coronavirus, quando per un positivo è necessario il ricovero?

Arriva da Piacenza uno studio su pazienti affetti da coronavirus sulla probabilità futura che essi debbano necessitare di un ricovero ospedaliero. Uno studio condotto dai ricercatori dell’ospedale di ...

Parte uno studio di Regione e Arpae sui rapporti tra lockdown e qualità dell’aria

«Lo studio servirà anche a mettere a punto, nella fase 3 (post Covid-19), una strategia condivisa per i nuovi piani e programmi per il miglioramento della qualità dell’aria e il contrasto ai ...

Arriva da Piacenza uno studio su pazienti affetti da coronavirus sulla probabilità futura che essi debbano necessitare di un ricovero ospedaliero. Uno studio condotto dai ricercatori dell’ospedale di ...«Lo studio servirà anche a mettere a punto, nella fase 3 (post Covid-19), una strategia condivisa per i nuovi piani e programmi per il miglioramento della qualità dell’aria e il contrasto ai ...