Azzoni | Comitato Trivulzio | “Chiediamo un’indagine epidemiologica per accertare le

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Alessandro, Portavoce delGiustizia e Verità per le vittime del: “Chiediamo un’indagineperle responsabilità per i fatti accaduti nelle RSA della Lombardia” “È urgente acquisire le prove scientifiche dei reali tassi di mortalità e di malattia dei pazienti, medici e infermieri, causati dall’epidemia del Covid-19”. IlGiustizia e Verità per le vittime del, difeso dagli avvocati Luca Santa Maria e Luigi Santangelo, chiede che sia avviata con la massima urgenza “un’indagineall’interno del Pio Albergoper acquisire le prove scientifiche dei reali tassi di mortalità e di malattia dei pazienti, medici e infermieri, causati dall’epidemia del Covid-19” L’indagine dovrebbe essere estesa a ...

Si tratta perlopiù delle libere testimonianze di persone che hanno aderito al "Comitato giustizia per le vittime del Trivulzio", una cinquantina in tutto fino ad ora, (solo due però avrebbero ...«Bisogna intervenire subito per salvare le vite dei nostri genitori e dei nostri nonni — chiede Alessandro Azzoni, portavoce del comitato "Giustizia e verità per le vittime del Trivulzio" — . È in ...