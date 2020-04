Autostrada A11 Salt | sequestrati 3 sottopassi sulla bretella Lucca-Viareggio

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Lo rende noto l'amministrazione di, spiegando che l'autorità giudiziaria ha chiuso il sottopasso di via di Arliano, quello di via Casanuova e quello di via Fregionaia, di conseguenza le strade comunali in coincidenza con le strutture sequestrate resteranno interrotte e cittadini dovranno utilizzare percorsi alternativi