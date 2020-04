AMD annuncia i processori Ryzen 3 3100 e 3300X e le schede madri B550

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 22 aprile 2020) AMD ha annunciato due nuovi processori Ryzen 3 di terza generazione, il Ryzen 3 3100 da $ 100 e il Ryzen 3 3300X da $ 120. Queste CPU Zen 2 sono notevolmente più economiche dell'attuale Ryzen 5 3600 da $ 200. Nonostante il basso prezzo, questi nuovi chip Ryzen 3 offrono l'SMT (simultaneous multithreading) per la prima volta, quindi i quattro core fisici in ciascuna CPU possono gestire fino a otto thread in parallelo. Pertanto questo dovrebbe dare a questi chip un vantaggio nella creazione di molti contenuti e nella gestione di alcuni carichi di lavoro nei giochi rispetto ai loro predecessori a quattro thread (e persino rispetto al Core i5 9400 a sei thread). Ecco l'aspetto della line-up completa di AMD Zen 2 al momento (va sottolineato che le due APU della serie 3000, Ryzen 3 3200G e 3400G, non sono presenti perché non sono Zen 2).