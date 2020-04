Alfonso Signorini contro la Balivo: “non sono un paracu…o” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Caterina Balivo intervista Alfonso Signorini e lui confessa come ha scelto di reagire alle critiche sul Grande Fratello Vip 4 Caterina Balivo ha fatto un’intervista ad Alfonso Signorini nella trasmissione My next book. La trasmissione andata in diretta su Instagram, insieme al marito della presentatrice Guido Maria Brera. Il conduttore del Grande Fratello Vip che ha spiegato che lui non si sente particolarmente soddisfatto di come è andata la conduzione della trasmissione. Invece. sempre nel corso di questa intervista. Guido Maria Brera ha detto che si è sentito molto colpito dal libro scritto da Signorini in merito alla storia di Maria Callas “Troppo fiera, troppo fragile”. Secondo il presentatore, Signorini è un grande scrittore. Invece per quanto riguarda la sua storia televisiva, ha voluto parlare anche del suo rapporto con Pupo, opinionista ... Leggi su kontrokultura Alfonso Signorini - il giornalista travolto dalle critiche

