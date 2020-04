Adriana Volpe | “Da Magalli neppure un messaggio di condoglianze”

Leggi su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 22 aprile 2020) In un’intervista a Diva e Donna,torna sull’annosa questione della lite con Giancarlo. Dopo le dichiarazioni di tregua fatte da presentatore, che ha pubblicamente dichiarato di voler far pace con lei dopo anni di scontri al vetriolo,risponde: “Giancarlo ha dichiarato di voler far pace con me, ma non mi ha mai chiamata nè mi ha mandato undi condoglinze, come invece hanno fatto molti colleghi che voglio ringraziare.”si riferisce al lutto che l’ha colpita e che l’ha costretta ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip ovvero la scomparsa del suocero, tra le vittime dell’epidemia di coronavirus.