Venom 2: la nuova data di uscita e il titolo del film con Tom Hardy (Di martedì 21 aprile 2020) Venom 2, sequel del film con protagonista Tom Hardy, arriverà nei cinema nel 2021: ecco la nuova data di uscita e il titolo ufficiale che si rifà a Carnage. Venom 2 ha una nuova data di uscita: il 25 giugno 2021, quasi un anno dopo il debutto precedentemente previsto per il 2 ottobre 2020. L'annuncio della Sony e della Marvel era prevedibile considerando che le riprese sono state interrotte prima che il lavoro sul set fosse stato completato. Il film Venom 2: Let There Be Carnage era uno dei titoli più attesi dell'autunno, proponendo infatti sul grande schermo lo scontro tra il personaggio interpretato da Tom Hardy e il villain affidato a Woody Harrelson. I fan, in attesa anche di un possibile teaser trailer, sembrano destinati ad aspettare a ...

