Stragi nelle Rsa, procura di Lodi apre fascicolo per case di riposo di Melegnano e Mediglia (Di martedì 21 aprile 2020) Il caos legato alle Stragi di anziani ospiti nelle Rsa lombarde ha toccato anche diverse case di riposo nel Lodigiano dove la procura della Repubblica di Lodi sta indagando sull'alto numero dei decessi. La procura ha acquisito dati statistici delle morti registrate, oltre a quelli dei ricoveri delle presenze all'interno delle Rsa sotto la sua giurisdizione, compresi molti comuni in provincia di Milano.

