Programmare il rientro a scuola, le lezioni a distanza penalizzano i ragazzi più fragili. Ecco cosa farò (Di martedì 21 aprile 2020) Nel ruolo di Dirigente Scolastico di un liceo complesso dal punto di vista numerico, con una popolazione di ben 2000 studenti e oltre 200 tra docenti, amministrativi e personale ausiliario, è da tempo che mi pongo il problema di come organizzare il rientro degli studenti a scuola in sicurezza.Al pari di tutti i Paesi europei accomunati dalla stessa tragedia, occorre ipotizzare e Programmare le modalità di attuazione della didattica in presenza dopo CODIV e “a rischio” CODIV, perché il problema dei contagi e dei probabili focolai ci accompagnerà ancora a lungo come dicono gli infettivologi e anche individuando il vaccino abbiamo, ormai, acquisito la consapevolezza di non essere esenti, in futuro, da possibili altre pandemie. Occorre, quindi, che noi istituzioni scolastiche impariamo a convivere con i rischi dei contagi da virus elaborando Documenti ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 aprile 2020) Nel ruolo di Dirigente Scolastico di un liceo complesso dal punto di vista numerico, con una popolazione di ben 2000 studenti e oltre 200 tra docenti, amministrativi e personale ausiliario, è da tempo che mi pongo il problema di come organizzare ildegli studenti ain sicurezza.Al pari di tutti i Paesi europei accomunati dalla stessa tragedia, occorre ipotizzare ele modalità di attuazione della didattica in presenza dopo CODIV e “a rischio” CODIV, perché il problema dei contagi e dei probabili focolai ci accompagnerà ancora a lungo come dicono gli infettivologi e anche individuando il vaccino abbiamo, ormai, acquisito la consapevolezza di non essere esenti, in futuro, da possibili altre pandemie. Occorre, quindi, che noi istituzioni scolastiche impariamo a convivere con i rischi dei contagi da virus elaborando Documenti ...

HuffPostItalia : Programmare il rientro a scuola, le lezioni a distanza penalizzano i ragazzi più fragili. Ecco cosa farò - lucialessi : Io, ottimista per natura, sono pessimista. Mi sembra chiaro che, l'unica via in attesa che il vaccino porti covid a… - CampiMinati : Higuain fa bene a non programmare il rientro fino a che non ci sono certezze. Quando si avrà la certezza della ripr… -