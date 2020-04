Mean Girls 2, Rachel McAdams: "Realizzare il sequel sarebbe divertente" (Di martedì 21 aprile 2020) Mean Girls 2 potrebbe diventare realtà: anche Rachel McAdams ha ammesso che sarebbe felice di tornare sul set. Mean Girls potrebbe avere un sequel: Rachel McAdams ha infatti rivelato di sostenere la proposta di Lindsay Lohan che aveva pubblicamente chiesto che venga realizzato un secondo capitolo della storia. La commedia, arrivata nelle sale nel 2004, è uno dei titoli che ha contribuito a lanciare la carriera delle due attrici nell'ormai lontano 2004. Rachel McAdams, intervenendo nella diretta in streaming Canada's Heroes of Health: COVID-19, ha commentato la proposta della sua collega Lindsay Lohan, che ha pubblicamente espresso il suo desiderio che Mean Girls ritorni sugli schermi con un sequel. L'attrice ha infatti spiegato: "sarebbe divertente interpretare Regina George ... Leggi su movieplayer Lindsay Lohan vuole fare Mean Girls 2 e fa un appello al cast originale

Mean Girls 2 - Lindsay Lohan fa sognare : l’attrice pronta al sequel (Di martedì 21 aprile 2020)2 potrebbe diventare realtà: ancheha ammesso chefelice di tornare sul set.potrebbe avere unha infatti rivelato di sostenere la proposta di Lindsay Lohan che aveva pubblicamente chiesto che venga realizzato un secondo capitolo della storia. La commedia, arrivata nelle sale nel 2004, è uno dei titoli che ha contribuito a lanciare la carriera delle due attrici nell'ormai lontano 2004., intervenendo nella diretta in streaming Canada's Heroes of Health: COVID-19, ha commentato la proposta della sua collega Lindsay Lohan, che ha pubblicamente espresso il suo desiderio cheritorni sugli schermi con un. L'attrice ha infatti spiegato: "interpretare Regina George ...

GiorgiaaAg : @lacampesi Mean Girls 2.0, ma buone, o forse no, chi può dirlo!? Per l’ #ciavarrini siete perfette - SilvyeJolie : Queste non sono solo barbie, sono quel capolavoro di Most Popular Girls in High School! Roba che mean girls chi - bigricc3nergy : Io continuo a pensare che potreste esprimere la vostra opinione anche senza atteggiamenti da Mean Girls, a maggior… - julietaquino_ : Steroia: stronza + troia Grazie Mean Girls - aleksejcms : mi scasso okay ora guardò mean girls 2 -

Ultime Notizie dalla rete : Mean Girls Mean Girls 2, Rachel McAdams: "Realizzare il sequel sarebbe divertente" Movieplayer.it Mean Girls 2, Rachel McAdams: "Realizzare il sequel sarebbe divertente"

Mean Girls potrebbe avere un sequel: Rachel McAdams ha infatti rivelato di sostenere la proposta di Lindsay Lohan che aveva pubblicamente chiesto che venga realizzato un secondo capitolo della storia.

Lindsay Lohan vuole girare il sequel di «Mean Girls»

Lontano dal grande schermo da tempo, Lindsay Lohan sogna di tornare a recitare in una delle sue pellicole più note: «Mean Girls». Tra le interpretazioni più riuscite dell’attrice, il film ha segnato l ...

Mean Girls potrebbe avere un sequel: Rachel McAdams ha infatti rivelato di sostenere la proposta di Lindsay Lohan che aveva pubblicamente chiesto che venga realizzato un secondo capitolo della storia.Lontano dal grande schermo da tempo, Lindsay Lohan sogna di tornare a recitare in una delle sue pellicole più note: «Mean Girls». Tra le interpretazioni più riuscite dell’attrice, il film ha segnato l ...