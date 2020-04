Mattia Maestri | il “paziente 1” | racconta la sua esperienza in prima persona

Leggi su bigodino

(Di martedì 21 aprile 2020)è ormai conosciuto come il paziente 1, il trentottenne di Codogno, ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva. Il primo paziente ad aver contratto il Coronavirus, il primo di una lunga serie. Le condizioni dierano critiche e la sua situazione lasciava poche speranze. Anche la sua compagna, in dolce attesa, era risultata positiva al Coronavirus. Diversi giorni fa, è giunta la lieta notizia chece l’ha fatta e che ha vinto la sua battaglia. Non solo, il 38enne è diventato papà di una bellissima bambina., Valentina e la piccola Giulia stanno bene e sono tornati a casa, tutti insieme. Dopo due mesi da quella spaventosa, il paziente 1 ha voluto parlare ere la suain. Era il 17 febbraio, quando quella improvvisa febbre lo costrinse ad andare al pronto soccorso. Una ...