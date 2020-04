Lukaku dice che 23 giocatori dell’Inter su 25 a gennaio erano malati: «E non siamo stati testati per il virus» (Di martedì 21 aprile 2020) Romelu Lukaku si è lasciato andare a dichiarazioni piuttosto controverse sul coronavirus, anche nelle scorse settimane. Oggi, nel corso di una diretta Instagram insieme a Kat Kerkhofs – la moglie dell’altro belga che gioca nel nostro campionato, Dries Mertens – ha dichiarato che già a gennaio i calciatori dell’Inter erano malati e influenzati. Quasi tutti, secondo le dichiarazioni dell’attaccante: 23 su 25. LEGGI ANCHE > Un po’ di chiarezza sulle frasi di Lukaku e sulla positività del calciatore della Juventus per sospendere il campionato Lukaku e i calciatori dell’Inter influenzati «Abbiamo avuto una settimana libera a dicembre – è il contenuto integrale della sua dichiarazione in merito al coronavirus -. siamo tornati e giuro che 23 giocatori su 25 erano malati. Non è uno scherzo. Abbiamo ... Leggi su giornalettismo La rivelazione di Lukaku : "A dicembre siamo tornati e 23 giocatori su 25 erano malati"

