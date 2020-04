Kim Jong-un in gravi condizioni Giallo | ma Corea del Nord nega | Cina | No comment

(Di martedì 21 aprile 2020) Kim-un in pericolo di vita? I media della Sude quelli degli Stati Uniti, convinti che il leaderno stia molto male.delsmentisce, "no" dalla

Corriere : Kim Jong-un «in gravi condizioni» dopo un intervento - Corriere : Kim Jong-un «in gravi condizioni» dopo un intervento - HuffPostItalia : Fonti Usa, Kim Jong-un in gravi condizioni dopo intervento chirurgico - ottaviadalessa : RT @agenzia_nova: Non è da escludere che dietro le indiscrezioni si possa celare il tentativo ostacolare un rilancio del dialogo sulla denu… - Manueloz12 : @Merigiusi Di MAO c'è già, quindi abbiamo a che fare con l' avvocato Kim Jong Kong ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Kim Jong

Kim Jong-un sarebbe «in gravi condizioni dopo un intervento chirurgico». Gli Stati Uniti stanno verificando informazioni d'intelligence secondo cui il leader della Corea del Nord verserebbe in ...I listini europei aprono in netto ribasso. Deboli anche i future su Wall Street, Tokyo ha perso il 2%. Il barile Wti in scadenza a maggio, ieri precipitato a -37 dollari, di nuovo sotto pressione. Il ...