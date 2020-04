Il discorso e le scuse che avremmo voluto sentire da Giuseppe Conte

(Di martedì 21 aprile 2020) In Parlamento il Presidente del Consiglioha tenuto un lungo e articolatosulla situazione a un mese e mezzo dall'entrata in vigore delle misure dinimento della diffusione del Covid-19. Unampio e molto ben strutturato. Cui però manca qualcosa: la forza di ammettere cosa è andato storto e quanti errori siano stati commessi.

Tornando al discorso, in primo luogo, diremmo che manca una chiara assunzione di responsabilità ... Ecco, forse se ciò che è mancato in queste settimane sono proprio le scuse: a quelli che non siamo ...L’Europa non deve trovarsi nella condizione di chiedere scusa, come accaduto con la Grecia ... La tregua con il Centrodestra è ormai definitivamente saltata, dopo che il Governo ha rifiutato di porre ...