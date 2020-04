Il discorso completo di Conte sul Mes al Senato

Leggi su linkiesta

(Di martedì 21 aprile 2020) Per Giuseppeil prossimo Consiglio europeo di giovedì non risolverà la questione ma vincolerà il prossimo incontro dei 27 leader Ue. Il meccanismo Sure e la garanzia Bei vanno bene, ma non sono sufficienti. Il Consiglio europeo dovrà chiarire nero su bianco che non ci saranno condizionalità sul Mes. Rifiutare la linea di credito sarebbe un danno per i Paesi che lo hanno chiesto. Va bene la proposta francese di recovery fund ma servono delle integrazioni. Va molto bene la proposta del premier spagnolo Pedro Sanchez di un recovery fund da circa 1.500 miliardi di euro finanziato attraverso debito perpetuo dei Paesi dell’Ue da assegnare tramite trasferimenti, e non come debito, tra i Paesi maggiormente colpiti dalla crisi. Questo è il succo delpronunciato dal presidente del Consiglio «Non siamo di fronte a un negoziato a ...