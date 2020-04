Higuain preoccupato dal Covid-19: il messaggio ai compagni. E la Juve potrebbe chiedere i danni (Di martedì 21 aprile 2020) ​​Gonzalo Higuain preoccupa la Juventus. Il Pipita si trova in Argentina dallo scorso 19 marzo per restare vicino alla mamma ammalata e per vivere in famiglia il lockdown per la pandemia Covid-19. Un argomento che preoccupa particolarmente l'argentino: nonostante non siano ancora arrivate le convocazioni ufficiali, ad oggi - riferisce SkySport - Higuain non ha ancora comunicato ufficialmente nulla alla Juventus, a parte la sua difficile situazione familiare. Secondo l'emittente, l'ex Napoli... Leggi su 90min (Di martedì 21 aprile 2020) ​​Gonzalopreoccupa lantus. Il Pipita si trova in Argentina dallo scorso 19 marzo per restare vicino alla mamma ammalata e per vivere in famiglia il lockdown per la pandemia-19. Un argomento che preoccupa particolarmente l'argentino: nonostante non siano ancora arrivate le convocazioni ufficiali, ad oggi - riferisce SkySport -non ha ancora comunicato ufficialmente nulla allantus, a parte la sua difficile situazione familiare. Secondo l'emittente, l'ex Napoli...

