Giro: contagi raddoppiati in 24 ore a Roma (Di martedì 21 aprile 2020) Roma – "Roma in 24 ore ha raddoppiato i contagi, dai 23 di ieri ai 46 nuovi contagi di oggi. Cio' dimostra che siamo ancora in bilico. Che non dobbiamo abbassare la guardia. Che l'epidemia c'e' eccome! E poi c'e' un triste primato: troppi morti nel Lazio in relazione alla bassa pressione epidemica e troppi decessi fra persone giovani come oggi e' accaduto a Rieti. Perche'?". Cosi' in una nota Francesco Giro, senatore di Forza Italia.

Giro : nel Lazio contagi in stallo - è grave

Ultime Notizie dalla rete : Giro contagi Sala: "Ancora troppa gente in giro". Contagi: trend positivo, a Mantova 46 in più La Voce di Mantova Coronavirus, De Luca: "E' una malattia terribile. Sì a riaprire, ma non tutti allo stesso modo"

"Questa è una malattia terribile, questo virus ti fa vedere la morte con gli occhi ... il rompete le righe significa liberi tutti di andare in giro per l'Italia dovunque e comunque, questo sarebbe un ...

i Cinque Stelle sono stati presi in giro e e non se ne rendono ancora conto

Sono stati presi in giro e non se ne rendono ancora conto ... il 9 febbraio hanno mandato in onda uno spot del Governo assicurando che il contagio non era affatto facile! "Proprio loro hanno mentito.

