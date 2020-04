Giannini: sanità Lazio è un disastro ma Zingaretti pensa a ‘Bella Ciao’ (Di martedì 21 aprile 2020) Roma – “Il governatore Zingaretti, mentre le nostre case di cura registrano il collasso dovuto al Covid-19, mentre i contagi non si arrestano, mentre si continua a vivere in piena emergenza e con un comune laziale confinato a zona rossa, mentre si e’ persa ormai ogni traccia delle sue fantomatiche mascherine, non trova altro di meglio che ‘sposare’ la causa dell’Anpi per il 25 aprile invitando tutti i cittadini a intonare dai propri balconi la desueta ‘Bella ciao’ che l’altro parla di liberazione mentre il Pd fa l’esatto contrario permettendo lo sbarco di migliaia di clandestini invasori ogni giorno e assoggettando l’Italia al dominio tedesco tramite il Mes. Noi, oltre a non sposare questa causa e a invitare i cittadini a cantare semmai l’inno d’Italia, gli risponderemo dai nostri balconi con un fragoroso ... Leggi su romadailynews Giannini : D’Amato trascura personale sanitario pensando a Uber (Di martedì 21 aprile 2020) Roma – “Il governatore, mentre le nostre case di cura registrano il collasso dovuto al Covid-19, mentre i contagi non si arrestano, mentre si continua a vivere in piena emergenza e con un comune laziale confinato a zona rossa, mentre si e’ persa ormai ogni traccia delle sue fantomatiche mascherine, non trova altro di meglio che ‘sposare’ la causa dell’Anpi per il 25 aprile invitando tutti i cittadini a intonare dai propri balconi la desueta ‘Bella ciao’ che l’altro parla di liberazione mentre il Pd fa l’esatto contrario permettendo lo sbarco di migliaia di clandestini invasori ogni giorno e assoggettando l’Italia al dominio tedesco tramite il Mes. Noi, oltre a non sposare questa causa e a invitare i cittadini a cantare semmai l’inno d’Italia, gli risponderemo dai nostri balconi con un fragoroso ...

matteocannito : RT @La7tv: #lariachetira #Lombardia, @MassimGiannini (Direttore Radio Capital): 'Non dev'essere un caso se l'epidemia ha prodotto i danni p… - anna_anybell : RT @La7tv: #lariachetira #Lombardia, @MassimGiannini (Direttore Radio Capital): 'Non dev'essere un caso se l'epidemia ha prodotto i danni p… - RadioCapital_fm : RT @La7tv: #lariachetira #Lombardia, @MassimGiannini (Direttore Radio Capital): 'Non dev'essere un caso se l'epidemia ha prodotto i danni p… - MassimGiannini : RT @La7tv: #lariachetira #Lombardia, @MassimGiannini (Direttore Radio Capital): 'Non dev'essere un caso se l'epidemia ha prodotto i danni p… - Franco88386632 : RT @La7tv: #lariachetira #Lombardia, @MassimGiannini (Direttore Radio Capital): 'Non dev'essere un caso se l'epidemia ha prodotto i danni p… -

Ultime Notizie dalla rete : Giannini sanità La colazione ai bar di Ferrara: «Impossibile seguire le norme» La Nuova Ferrara