Fassone | «Il calcio muore se non riparte»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 aprile 2020) L’ex amministratore delegato del Milanha ribadito la propria posizione in merito alla ripresa della Serie A Marcoha espresso le proprie considerazioni sulla ripresa della Serie A: «Ilse non. Basta attacchi, bisogna aiutare la Lega. Serve ridarle compattezza, come accade negli altri grandi paesi europei». «Sia un anno franco per il Fair Play e ci siano nuove regole per iscriversi ai campionati. La Serie A? Con 18 squadre e maggior mutualità per la B e per la Lega Pro, ridotte nei numeri», ha concluso l’ex amministratore delegato del Milan ai microfoni di Tuttosport. Leggi sunews24.com