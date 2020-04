Ezio Bosso: “La malattia mi ha allenato a soste peggiori. E basta con il lessico bellico: il virus non è un nemico, non lo sconfiggeremo, ci dovremo convivere” (Di martedì 21 aprile 2020) Ezio Bosso ha raccontato al Corriere della Sera i suoi giorni di isolamento: “Sono ai domiciliari dal 24 febbraio. Se poi calcolo il periodo delle cure, dal 9 per le solite terapie, i mesi di clausura sono ormai più di due”, ha spiegato. Il maestro torinese, 48 anni, deve essere attento e prudente per via della malattia degenerativa da cui è afflitto. “La malattia mi ha allenato a soste forzate ben peggiori. Stavolta però non è il mio corpo a trattenermi ma qualcosa di esterno, collettivo, misterioso. Sono giorni strani, il tempo e lo spazio si sono fatti elastici, a volte le ore sono eterne, a volte volano. A volte ti senti in prigione, a volte scopri la Dodicesima stanza , quella che ti libera. Era il titolo di un mio vecchio album”. I suoi cani, la sua casa grande, la musica manche una consapevolezza, forse non diventeremo migliori ... Leggi su ilfattoquotidiano Ezio Bosso : "Coronavirus come AIDS e cancro"/ "Non ce ne libereremo mai"

Il Coronavirus raccontano da Ezio Bosso | Toccanti parole su Facebook (Di martedì 21 aprile 2020)ha raccontato al Corriere della Sera i suoi giorni di isolamento: “Sono ai domiciliari dal 24 febbraio. Se poi calcolo il periodo delle cure, dal 9 per le solite terapie, i mesi di clausura sono ormai più di due”, ha spiegato. Il maestro torinese, 48 anni, deve essere attento e prudente per via delladegenerativa da cui è afflitto. “Lami haforzate ben. Stavolta però non è il mio corpo a trattenermi ma qualcosa di esterno, collettivo, misterioso. Sono giorni strani, il tempo e lo spazio si sono fatti elastici, a volte le ore sono eterne, a volte volano. A volte ti senti in prigione, a volte scopri la Dodicesima stanza , quella che ti libera. Era il titolo di un mio vecchio album”. I suoi cani, la sua casa grande, la musica manche una consapevolezza, forse non diventeremo migliori ...

Ezio Bosso, celebre direttore d’orchestra e maestro musicale di origini torinesi e oggi residente a Bologna, non ha dubbi: “Se non metto il naso fuori casa non è per paura, ma per sconforto. La città ...

Lunga intervista del Corriere della Sera ad Ezio Bosso, direttore d’orchestra, compositore e pianista italiano torinese – affetto da una malattia degenerativa da quasi un decennio. Malattia che non ...

