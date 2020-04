Eurosport Player, un ulteriore mese extra gratis per gli abbonati annuali (Di martedì 21 aprile 2020) Vista l’emergenza coronavirus, che ha di fatto bloccato tutto lo sport in tutto il mondo, Eurosport Player ha voluto pensare anche ai suoi abbonati. “Ti informiamo che, a partire dal 20 Aprile, estenderemo ancora di un mese il tuo abbonamento annuale di Eurosport Player senza costi aggiuntivi a tuo carico. Il mese successivo va quindi … L'articolo Eurosport Player, un ulteriore mese extra gratis per gli abbonati annuali è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Eurosport Player - grandi eventi e imprese sportive arrivano on demand

Eurosport Player - on demand i grandi eventi e le ultime imprese dello sport

Eurosport Player - un mese extra per gli abbonati annuali senza costi aggiuntivi (Di martedì 21 aprile 2020) Vista l’emergenza coronavirus, che ha di fatto bloccato tutto lo sport in tutto il mondo,ha voluto pensare anche ai suoi. “Ti informiamo che, a partire dal 20 Aprile, estenderemo ancora di unil tuo abbonamento annuale disenza costi aggiuntivi a tuo carico. Ilsuccessivo va quindi … L'articolo, unper gliè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Media #Notizie Eurosport Player, un ulteriore mese extra gratis per gli abbonati annuali: Vista l’emergenza corona… - CalcioFinanza : Eurosport Player, un ulteriore mese extra gratis per gli abbonati annuali - bolognabasket : Eurosport Player regala un ulteriore mese agli abbonati - DnaBiancorosso : Intanto per gli abbonati a Eurosport Player a partire dal 20 Aprile Eurosport estenderà ancora di un mese l’abbonam… - frances18008072 : RT @LegaBasketA: Alle 20 su Eurosport 2 e Eurosport Player il nuovo programma 'Players Zoom': primo episodio dedicato a Milos Teodosic ?? h… -

Ultime Notizie dalla rete : Eurosport Player Eurosport Player, grandi eventi e imprese sportive arrivano on demand Calcio e Finanza La crisi da quarantena non risparmia nessuno: “Tantissimi calciatori depressi”

Alcuni potrebbero non essere ben equipaggiati per affrontare questi cambiamenti”. Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini e il difensore dell’Olympique Lyonnais Lucy Bronze, membri del Global ...

Covid-19, i centri equestri chiedono sostegno economico e chiarezza

“Il cavallo é un compagno di sport, un co-terapeuta e un motore economico cui é legata una grande filiera. I cavalli meritano la stessa dignità dei cani, che sono quotidianamente curati e movimentati ...

Alcuni potrebbero non essere ben equipaggiati per affrontare questi cambiamenti”. Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini e il difensore dell’Olympique Lyonnais Lucy Bronze, membri del Global ...“Il cavallo é un compagno di sport, un co-terapeuta e un motore economico cui é legata una grande filiera. I cavalli meritano la stessa dignità dei cani, che sono quotidianamente curati e movimentati ...