Ciclismo, squadre in crisi: sei World Tour tagliano gli stipendi, 3 in cassa integrazione. Tutte le cifre e gli scenari (Di martedì 21 aprile 2020) La pandemia ha colpito duramente il mondo del Ciclismo, una vera e propria crisi economica si è abbattuta sull’universo del pedale e ha costretto moltissime squadre a rivedere i propri budget oltre a chiedere sacrifici ai propri dipendenti. Moltissime compagini World Tour sono infatti in crisi e sono dovute intervenire per rimanere a galla visto che non andranno in scena corse fino a luglio, sperando poi di tornare gradualmente in gruppo e di disputare gli eventi principali come i tre Grandi Giri e le Classiche Monumento oltre ai Mondiali. Tra le formazioni che fanno parte della “Champions League del Ciclismo” ben sei hanno provveduto a un taglio degli stipendi: Astana (riduzione del 30%), Bahrain-McLaren (30%, ma i soldi detratti verranno restituiti successivamente), CCC (addirittura 80%), Lotto-Soudal (10%), Mitchelton-Scott (70%), EF Pro Cycling (taglio ... Leggi su oasport Ciclismo : tagli agli stipendi e riduzione degli ingaggi. Come si stanno comportando le squadre World Tour e Professional

