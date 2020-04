Azzola | industria Lazio produca Dpi | tamponi e reagenti

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 aprile 2020) Roma – La fase due iniziera’ all’insegna dell’obbligo per i cittadini di indossare mascherine e guanti. Ma secondo il segretario generale della Cgil di Roma e, Michele, l’acquisizione, la dotazione e la distribuzione di questi dispositivi di protezione non sara’ facile come sembrerebbe: “Tanto che tutti gli slogan di tutte le regioni sulla consegna delle mascherine sono poco piu’ che propaganda- ha spiegato all’agenzia Dire- Quelle che le hanno garantite gratis hanno consegnato cinque mascherine che durano due giorni, poi il resto del mese uno si deve arrangiare”. Ieri i sindacati hanno avuto un secondo incontro con il governatore del, Nicola Zingaretti, dove e’ stato affrontato anche questo tema: “La Regionesi e’ impegnata a convertire alcune fabbriche tessili per la produzione di ...