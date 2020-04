Sospensione Imu, Tari e imposte locali: in attesa del Decreto Aprile ecco le novità (Di lunedì 20 aprile 2020) I decreti e i provvedimenti finora emanati dal governo per fronteggiare l’emergenza del coronavirus, non hanno previsto, disposizioni relative alla Sospensione o alla riduzione dei tributi locali. Sono molte le amministrazioni colpite dalla crisi, che si stanno interrogando sulla possibilità di operare autonomamente in tale direzione, dovendo tenere inconsiderazione una serie di limiti normativi, oltre che la scarsa disponibilità delle risorse nel bilancio degli enti. La Sospensione dei tributi comunali, pare sia allo studio nel prossimo Decreto Aprile, che confermerà ed amplierà molte delle misure previste nel Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020). Per gli enti locali potrebbe arrivare la costituzione di un fondo straordinario necessario a colmare la riduzione delle entrate per i comuni, causata dal blocco delle attività imposto per fronteggiare ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 20 aprile 2020) I decreti e i provvedimenti finora emanati dal governo per fronteggiare l’emergenza del coronavirus, non hanno previsto, disposizioni relative allao alla riduzione dei tributi. Sono molte le amministrazioni colpite dalla crisi, che si stanno interrogando sulla possibilità di operare autonomamente in tale direzione, dovendo tenere inconsiderazione una serie di limiti normativi, oltre che la scarsa disponibilità delle risorse nel bilancio degli enti. Ladei tributi comunali, pare sia allo studio nel prossimo, che confermerà ed amplierà molte delle misure previste nelCura Italia (D.L. 18/2020). Per gli entipotrebbe arrivare la costituzione di un fondo straordinario necessario a colmare la riduzione delle entrate per i comuni, causata dal blocco delle attività imposto per fronteggiare ...

