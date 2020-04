RC Auto | bollo e multe | le scadenze e i rinvii per i pagamenti

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) Repubblica oggi riepiloga cosa succede a RCe in generale alledeglimobilisti al tempo dell’emergenza Coronavirus. Il decreto Cura Italia del 16 marzo ( approvazione in settimana alla Camera) ha stabilito alcune proroghe per andare incontro alle esigenze deglimobilisti. La novità principale, inserita nel maxi emendamento riguarda la possibilità dell’assicurato di richiedere la sospensione dell’RCfino al termine massimo del 31 luglio. Sarà possibile farlo a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento convertito in legge e la sospensione, senza penali od oneri di qualsiasi tipo a carico dell’assicurato, partirà dal giorno in cui la compagnia riceve la richiesta. L’unico vincolo sarà quello di non lasciare il mezzo su strade o parcheggi pubblici ...